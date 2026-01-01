Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Hledáme svědky nehody
VYŠKOV: Před budovou armády někdo naboural černou octavii.
Vyškovští dopravní policisté hledají svědky nehody, ke které došlo v době od 3. března 18:00 do 5.března 18:00. V ulici Morávkova ve Vyškově, na parkovišti před budovou AČR někdo poškodil zaparkovanou octavii černé barvy.
Pokud jste byli svědkem této nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová, 9. 3. 2026