Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme svědky nehody

VYŠKOV: Před budovou armády někdo naboural černou octavii. 

Vyškovští dopravní policisté hledají svědky nehody, ke které došlo v době od 3. března 18:00 do 5.března 18:00. V ulici Morávkova ve Vyškově, na parkovišti před budovou AČR někdo poškodil zaparkovanou octavii černé barvy.

Pokud jste byli svědkem této nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 9. 3. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 