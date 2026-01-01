Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Hledáme svědky nehody
K objasnění nehodového děje mohou přispět i cestující z autobusu.
V pondělí 16. února 2026 došlo kolem 6:20 hodin na silnici I/40 v katastru Mikulova k dopravní nehodě nákladního automobilu Volvo a autobusu Iveco. Po průjezdu zatáčkou došlo ke kontaktu obou vozidel, přičemž byla poškozena zpětná zrcátka. Pro přesné objasnění nehodového děje hledají břeclavští dopravní policisté svědky události. Především pak cestující z autobusu linky 585, který jel ve směru od obce Sedlec na Mikulov. Své poznatky můžete sdělit břeclavským dopravním policistům prostřednictvím tísňové policejní linky 158 nebo na telefonní linku 602 469 135 přímo vyšetřujícím policistům. Policie děkuje za spolupráci.
por. Bohumil Malášek, 24. února 2026