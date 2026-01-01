Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Hledáme svědky nehody
VYŠKOVSKO: V obci Lovčičky někdo naboural do rodinného domu.
V pondělí 16. března v době od 11:30 do asi 13:30 došlo v obci Lovčičky k dopraní nehodě. Vozidlo zde mělo poškodit železný okap a střešní tašky u rodinného domu č. p.42. Mohlo se jednat o nákladní vozidlo s červeným návěsem.
Pokud jste byli svědkem této nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová, 31. 3. 2026