Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme svědky nehody

VYŠKOVSKO: V obci Lovčičky někdo naboural do rodinného domu. 

V pondělí 16. března v době od 11:30 do asi 13:30 došlo v obci Lovčičky k dopraní nehodě. Vozidlo zde mělo poškodit železný okap a střešní tašky u rodinného domu č. p.42. Mohlo se jednat o nákladní vozidlo s červeným návěsem.

Pokud jste byli svědkem této nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 31. 3. 2026

