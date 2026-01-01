Hledáme svědky nehody

Při střetu utrpěl řidič motocyklu těžká zranění. [FOTO] 

Minulý pátek krátce po poledni došlo na křižovatce poblíž Svaté Kateřiny na Blanensku k vážné dopravní nehodě. Střetl se zde motocyklista jedoucí na motocyklu značky Yamaha s řidičem vozidla Fiat. Při střetu utrpěl řidič motocyklu těžká zranění a z místa nehody byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. Orientační dechová zkouška u řidiče vozidla byla negativní. U motocyklisty byl v nemocnici proveden odběr krve ke zjištění případného ovlivnění návykovými látkami.

Dopravní policisté se obracejí na případné svědky události, kteří by mohli přispět k objasnění průběhu dopravní nehody, stejně jako na řidiče, kteří uvedeným místem projížděli v danou dobu, aby se přihlásili na telefonním čísle 974 631 256 nebo na mobilním čísle 602 195 569. Zároveň uvítáme jakékoliv kamerové záznamy, zejména z palubních kamer vozidel, které by mohly zachytit průběh nehody nebo její okolnosti.

Děkujeme za spolupráci.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 27. května 2026.

Foto č. 1 - Nehoda Svatá Kateřina

