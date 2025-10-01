Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Hledáme svědky nehody
Muž z vozidlem vjel do příkopu a zastavil se o strom.
V pátek 19. září 2025 v 18:30 hodin na silnici III/33749 mezi obcemi Sušice a Vyžice došlo k dopravní nehodě vozidla zn. Hyundai. Řidič s vozidlem vyjel mimo komunikaci do příkopu a narazil do stromu.
Co přesně havárii předcházelo, teď zjišťují dopravní policisté. Pomohla by jim svědectví tří mladých slečen, které místem projížděly a na místě zastavily, a případně svědectví dalších osob. Pokud máte informace k nehodě, ozvěte se chrudimským policistům na číslo 974 572 254 nebo prostřednictvím linky 158.
1. října 2025
por. Mgr. Dita Holečková