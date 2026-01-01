Policie České republiky  

Hledáme svědky nehody

VYŠKOV: Poblíž nemocnice někdo naboural Toyotu. 

Vyškovští dopravní policisté hledají svědky nehody, ke které došlo v pondělí 9. března. V ulici Puškinova ve Vyškově, na parkovišti před zdravotním střediskem někdo poškodil zaparkovanou Toyotu Yaris černé barvy (parkoviště za závorou naproti "věžáku"). Vozido zde stálo od 7:15 do 14:30.

Pokud jste byli svědkem této nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 16. 3. 2026

Toyota 1

Toyota 2

