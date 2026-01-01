Hledáme svědky nehody
VYŠKOV: Poblíž nemocnice někdo naboural Toyotu.
Vyškovští dopravní policisté hledají svědky nehody, ke které došlo v pondělí 9. března. V ulici Puškinova ve Vyškově, na parkovišti před zdravotním střediskem někdo poškodil zaparkovanou Toyotu Yaris černé barvy (parkoviště za závorou naproti "věžáku"). Vozido zde stálo od 7:15 do 14:30.
Pokud jste byli svědkem této nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová, 16. 3. 2026