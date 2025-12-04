Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme svědky napadení ve vozu pražského metra linky B
K incidentu došlo 17. listopadu 2025 ve stanici Národní třída.
Kladenští kriminalisté prověřují případ napadení mezi 81letým seniorem a mladistvou dívkou, u kterého bylo přítomno několik osob. Jejich svědectví je pro kriminalisty a řádné objasnění celé věci důležité.
K události došlo v Praze, 17. listopadu 2025, v čase okolo 19:45 hodin, v prvním vozu vlakové soupravy metra linky B, ve stanici Národní třída ve směru na Černý most. Tam v uvedenou dobu došlo u třetích dveří prvního vozu nejprve ke slovní rozepři mezi seniorem a skupinkou mladistvých, které vyústilo k vzájemnému postrkování a následně vygradovalo v napadení seniora nožem ze strany mladistvé.
Posléze ve stanici metra Můstek pomohlo vystoupit zraněnému muži několik osob, které seniorovi poskytovaly první pomoc až do příjezdu zdravotníků.
V souvislosti s touto událostí, kterou v tuto chvíli kriminalisté prověřují pro provinění těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, se obracíme na všechny svědky incidentu s žádostí o jakékoliv informace, které by nám pomohly s řádným objasněním.
Co se týče svědků, v prvním případě bychom potřebovali mluvit s mužem a ženou, kteří jsou vidět na videu. Jedná se o holohlavého muže v černém oblečení a o ženu se žlutou čepicí na hlavě, oblečené v černé bundě a modrých džínech.
Dalším je pak muž, který vystoupil ve stanici metra Můstek a pomáhal ošetřovat společně se dvěma muži a ženou zraněného seniora. Toho se ale nepodařilo na místě ztotožnit. V neposlední řadě bychom potřebovali hovořit se ženou, která taktéž vystoupila ve stanici metra Můstek a zastavila se u osob, které poskytovaly první pomoc zraněnému muži a měla jim uvést, že cestovala v uvedeném voze a celou situaci, včetně napadení, viděla. Nicméně ani tu se nepodařilo na místě ztotožnit.
Žádáme všechny osoby, které mají jakékoliv informace k napadení či co mu předcházelo, aby kontaktovaly policisty na lince 158. Všechny informace od svědků jsou pro kriminalisty důležité a zásadní pro řádné objasnění celé věci.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
4. prosince 2025