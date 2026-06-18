Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hledáme svědky napadení v metru
Neznámý muž napadl ženu a pokusil se jí odcizit batoh během cesty metrem, policie hledá svědky.
Ve středu 10. června okolo třinácté hodiny přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení o tom, že v soupravě metra mezi stanicemi Florenc a Křižíkova ve směru jízdy na Černý Most došlo k napadení ženy neznámým mužem.
Poškozená pětašedesátiletá žena do soupravy metra nastoupila ve stanici Smíchovské nádraží, kde ji zachytily bezpečnostní kamery. Ve chvíli, kdy žena seděla na sedačce v posledním vagonu metra ve směru jízdy, přistoupil k ní neznámý muž a pokusil se odcizit její batoh, který měla položený na klíně. Žena se snažila svůj batoh bránit, přičemž muž se s ní začal o batoh přetahovat a přitom poškozenou udeřil do ruky, aby svůj batoh pustila. Celé události si všimli někteří z cestujících v soupravě metra, kteří poškozené ženě přispěchali na pomoc. Ve stejný okamžik zastavila souprava metra ve stanici metra Křižíkova, neznámý muž toho využil a ze soupravy metra odešel.
Poškozená žena pak celou událost ještě v soupravě metra oznámila na linku 158. Vzhledem ke způsobenému šoku se však ženě nepodařilo neznámého muže blíže popsat.
Následně si případ převzali kriminalisté, kteří věc prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. V případě vypátrání a odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody až ve výši deseti let.
Kriminalisté v současné době vyhodnocují desítky kamerových záznamů z prostorů metra za účelem dohledat na nich neznámého muže. Zároveň se kriminalisté obracejí s žádostí o pomoc na veřejnost a žádají všechny, kteří se stali svědky události v soupravě metra nebo byli těmi, kteří poškozené ženě přispěchali na pomoc, aby se přihlásili na linku 158.
por. Tomáš Lahoda
18.6.2026