Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hledáme svědky napadení muže
Policisté v Jablonci nad Nisou žádají o pomoc svědky fyzického napadení muže na chodníku před barem Cihelna ve Mšeně.
V noci z pátku 12. na sobotu 13. září došlo v Jablonci nad Nisou ve Mšeně v ulici Palackého na chodníku před barem Cihelna k fyzickému napadení 32letého muže. Dosud neznámý pachatel ho kolem půl jedné hodiny napadl přesně nezjištěným způsobem, přičemž napadený muž upadl na chodník a utrpěl zranění, se kterým byl posádkou zdravotnické záchranné služby převezen do jablonecké nemocnice.
Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří šetří veškeré okolnosti uvedeného případu, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví. V souvislosti s tím také nyní žádají o pomoc případné svědky celé události. Pokud má někdo jakékoliv informace vedoucí ke zjištění pachatele uvedeného skutku, ať je sdělí policistům na bezplatné lince 158 nebo osobně policistům přímo na Obvodním oddělení v Jablonci nad Nisou v ulici 5. května, případně telefonicky na čísle 974 480 100. Policisté od nich také rádi přijmou informace o průběhu celého incidentu, který skončil zraněním jednoho z jeho účastníků.
3. 10. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí