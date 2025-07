Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme svědky loňské nehody

TEPLICKO - V Trnovanech došlo ke srážce motocyklu a auta.

Tepličtí policisté řeší dopravní nehodu, která se stala loni 25. července 2024 na křižovatce ulic U Červeného kostela a Masarykova třída. Řidička osobního vozidla Škoda Rapid zelené barvy odbočovala vlevo z ulice Masarykova do ulice U Červeného kostela, kdy přehlédla řidiče elektro motocyklu Hecht jedoucího po ulici Masarykova směrem do centra. Došlo ke střetu přední části motocyklu a zadní části vozidla. Motorkáře převezla RZS do nemocnice. Následkem nehody utrpěl vážné zranění a byl 8 měsíců v pracovní neschopnosti. V rámci prověřování vznikly nejasnosti, a proto se policisté obrací na veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud si někdo vzpomene na jakýkoliv poznatek k této nehodě ať se obrátí na linku 158. Zároveň žádáme chodce, kteří v tu dobu přecházeli po nedalekém přechodu, aby také kontaktovali policii. Za spolupráci děkujeme.

24. července 2025

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

