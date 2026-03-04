Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme svědky krádeže z vozidla v obci Říčany
Pokud jste si podezřelé osoby všimli, ozvěte se policistům.
Policisté z obvodního oddělení v Říčanech se od 22. ledna zabývají případem krádeže, konkrétně krádeží vloupáním do vozidla. Zatím neznámý pachatel se 22. ledna 2026 v době od 13:00 do 15:00 hodin za pomocí násilí vloupal do zaparkovaného osobního vozidla značky Peugeot červené barvy.
Toto vozidlo bylo zaparkované v ulici U Kamene (u skautské klubovny) v obci Říčany. Neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň okna a z vozidla odcizil příruční tašku s doklady a finanční hotovostí.
Policisté šetřením zjistili, že v uvedeném čase se poblíž místa pohybovalo větší množství počet osob, proto si někdo z těchto svědků mohl pachatele na místě všimnout.
Policisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádže, za což v případě dopadení hrozí pachateli až 2letý trest odnětí svobody.
Žádáme všechny svědky, kteří si mohli pachatele všimnout nebo si vidět něco podezřelého u zmíněného červeného vozidla Peugeot, aby se policistům z Říčan ozvali na telefonní číslo 974 867 200.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
4. března 2026