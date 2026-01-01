Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Hledáme svědky konfiktu
Případ napadení mezi řidiči řeší slavkovští policisté.
Slavkovští policisté se od konce minulého měsíce zabývají incidentem mezi dvěma řidiči, ke kterému došlo v úterý 26. května 2026 kolem osmé hodiny ráno na silnici I/50 u Slavkova u Brna ve směru na Brno, nedaleko čerpacích stanic na obchvatu města.
Podle dosavadních zjištění mělo dojít ke sporu poté, co se šofér nákladního automobilu ve prospěch jiného řidiče vzdal na křižovatce přednosti v jízdě. Následně se situace vyhrotila do vzájemné konfrontace právě mezi řidičem nákladního vozidla a řidičem osobního automobilu, která vyústila ve fyzické napadení.
Klíčovým svědkem je šofér, který místem projížděl a snažil se konflikt uklidnit. Právě tohoto svědka potřebují policisté vyslechnout, neboť by mohl významně přispět k objasnění případu. Zároveň hledáme i další osoby, které místem projížděly, incident viděly nebo mohou popsat události před samotným napadením. Uvítány jsou také případné kamerové záznamy z palubních kamer.
V současné době je případ prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu. Informace mohou občané sdělit na lince 158 nebo přímo na Obvodním oddělení policie ve Slavkově na telefonním čísle 724 273 055.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 11. červen 2026.