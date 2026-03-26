Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Hledáme svědky havárie ze čtvrtku 26. 3. 2026

Muž v Octavii havaroval do stromu. 

Dopravní policisté hledají svědky havárie, k níž došlo ve čtvrtek 26. března 2026 v 19.20 hodin na křižovatce ve Zlíně – Malenovicích. Řidič Škody Octavia vyjížděl od ulice Zahradní a pravděpodobně chtěl odbočit doleva na tř. 3. května, a pokračovat v jízdě ve směru na Otrokovice, což se mu nepodařilo a narazil vozidlem do stromu.

Celou událost viděl řidič vozidla Škoda Octavia stříbrné barvy, který jel ve směru od Zlína na Otrokovice a v době havárie stál na semaforu na červenou. Po rozjetí za havarovaným vozidlem zastavil a mluvil s řidičem.

Žádáme řidiče vozidla, který byl svědkem havárie a s řidičem havarovaného vozidla mluvil, aby se ozval na linku 158 nebo v pracovní dny na telefonní číslo dopravního inspektorátu 974 666 259.

Děkujeme.

2. dubna 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

Křižovatka z pohledu řidiče havarovaného vozidla

Směr ze Zlína na Otrokovice

Místo havárie

Havarované vozidlo

