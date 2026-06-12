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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Hledáme svědky havárie u Hrobic

Viděli jste havárii vozidla na silnici I/37 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové? Ozvěte se nám! 

Ve čtvrtek 11. června 2026 krátce před 8. hodinou ranní došlo na silnici I/37 u Hrobic ve směru na Hradec Králové k havárii vozidla Volkswagen. Řidiče havarovaného auta měl ohrozit neznámý řidič dodávky šedé nebo modré barvy, díky kterému musel strhnout řízení vpravo a skončil v příkopu na střeše.

V rámci šetření dopravní nehody žádají policisté svědky události a řidiče, kteří místem v době nehody projížděli, a mají záznam na palubní kameře, aby se ozvali na tel. 974 566 254 nebo prostřednictvím linky 158.

12. června 2026
por. Mgr. Tomáš Dub

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foto PČR 1 

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foto PČR 2

foto PČR 2 

Detailní náhled

foto PČR 3

foto PČR 3 

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