Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme svědky fyzického napadení v Horních Počernicích
Dva mladé muže zde měla 17. března 2025 napadnout skupina útočníků.
Kriminalisté z územního odboru Praha venkov východ prověřují veškeré okolnosti incidentu, ke kterému došlo v pondělí 17. března 2025 kolem 13:30 hod a to v Horních Počernicích u vlakového nádraží v parčíku na ul. Libuňská v blízkosti křížení s ul. Dobšická. Zde měla skupina útočníků napadnout dvojici mladých mužů. Policisté případ prošetřují jako podezření ze spáchání provinění ublížení na zdraví a výtržnictví.
K objasnění veškerých okolností tohoto případu, by kriminalisté potřebovali svědecké výpovědi případných svědků, kteří tento incident zaznamenali a případně disponují fotografiemi, či videozáznamem, aby se obrátili na policisty na tel. č. 702 207 856 ( po 15. hodině formou SMS)
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
2. září 2025