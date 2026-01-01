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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme svědky dvou nehod z 24. června

K jedné došlo ve Vyškově, k druhé v Drnovicích 

Ve středu 24. června  mezi šestou a sedmnáctou hodinou někdo naboural ve Vyškově stojící automobil. Jednalo se o Honda Accord, kterou řidička zaparkovala v ulici Kašíkova před domem č.p. 230/14.

Ve stejný den narazil neznámý řidič do levého předního rohu zaparkovaného Volkswagenu Golf. Ten parkoval v Drnovicích od 14:30 do 16:00 za kulturním domem u fotbalového hřiště.

Pokud jste byli svědkem některé nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 26. 6. 2026

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