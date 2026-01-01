Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Hledáme svědky dvou nehod z 24. června
K jedné došlo ve Vyškově, k druhé v Drnovicích
Ve středu 24. června mezi šestou a sedmnáctou hodinou někdo naboural ve Vyškově stojící automobil. Jednalo se o Honda Accord, kterou řidička zaparkovala v ulici Kašíkova před domem č.p. 230/14.
Ve stejný den narazil neznámý řidič do levého předního rohu zaparkovaného Volkswagenu Golf. Ten parkoval v Drnovicích od 14:30 do 16:00 za kulturním domem u fotbalového hřiště.
Pokud jste byli svědkem některé nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová, 26. 6. 2026