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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme svědky dvou nehod

Obě nehody se staly na silnici II/430. Jedna v křižovatce s obcí Luleč, druhá u Rousínova. 

V úterý 26. května  asi v 15:55 došlo u obce Luleč k dopravní nehodě.Dle zjištěných informací jel řidič zatím nezjištěného vozidla po vedlejší komunikaci směrem od Lulče k silnici č II/430 ( Vyškov- Brno). Nedal přednost řidičce VW Passat, které jelo po hlavní silnici směr Vyškov. V prostoru křižovatky došlo k lehkému střetu obou vozidel. Řidič druhého vozidla (SUV béžové barvy, konec registrační značky 0039) po střetu vozidlo nezastavil a pokračoval v jízdě směrem na Vyškov.

Druhá nehoda se stala v pondělí 1. června v 12:40 rovněž na komunikaci II/430 u Rousínova. Řidič neznámého nákladního vozidla s přívěsem jel směrem na Rousínov a pod viaduktem se přívěs dostal do protisměru, kde jelo osobní vozidlo Škoda Rapid. Jeho řidič ve snaze zabrínit střetu vyjel vpravo, mimo komunikaci, kde poškodil "směrový sloupek" a narazil do betonové vpusti. Nákladní vozidlo nezastavilo a pokračovalo v jízdě.

Pokud jste byli svědkem některé nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 5. 6. 2026

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