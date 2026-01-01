Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Hledáme svědky dvou nehod
Obě nehody se staly na silnici II/430. Jedna v křižovatce s obcí Luleč, druhá u Rousínova.
V úterý 26. května asi v 15:55 došlo u obce Luleč k dopravní nehodě.Dle zjištěných informací jel řidič zatím nezjištěného vozidla po vedlejší komunikaci směrem od Lulče k silnici č II/430 ( Vyškov- Brno). Nedal přednost řidičce VW Passat, které jelo po hlavní silnici směr Vyškov. V prostoru křižovatky došlo k lehkému střetu obou vozidel. Řidič druhého vozidla (SUV béžové barvy, konec registrační značky 0039) po střetu vozidlo nezastavil a pokračoval v jízdě směrem na Vyškov.
Druhá nehoda se stala v pondělí 1. června v 12:40 rovněž na komunikaci II/430 u Rousínova. Řidič neznámého nákladního vozidla s přívěsem jel směrem na Rousínov a pod viaduktem se přívěs dostal do protisměru, kde jelo osobní vozidlo Škoda Rapid. Jeho řidič ve snaze zabrínit střetu vyjel vpravo, mimo komunikaci, kde poškodil "směrový sloupek" a narazil do betonové vpusti. Nákladní vozidlo nezastavilo a pokračovalo v jízdě.
Pokud jste byli svědkem některé nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová, 5. 6. 2026