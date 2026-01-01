Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Hledáme svědky dvou nehod
VYŠKOV: K jedné nehodě došlo na přechodu pro chodce, k druhé na parkovišti u nemocnice.
Vyškovští dopravní policisté vyšetřují dopravní nehodu, ke které došlo v pondělí 27. dubna asi v 7:15 v ulici Nádražní ve Vyškově. Na přechodu pro chodce mělo osobní vozidlo srazit nezletilou chodkyni. Vozidlo jelo od ulice Brněnská směrem do centra města. Dívka přecházela od Knihovny Karla Dvořáčka.
K druhé nehodě došlo rovněž ve Vyškově. Do modrého BMW 320D XDRIVE stojícího na parkovišti před nemocnicí přiléhajícímu k ulici Purkyňova narazilo neznámé vozidlo. Stalo se tak v době od středy 29. dubna 14.hodiny do následujícího dne 10:20 hodin.
Pokud jste byli svědkem některé nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová, 5. 5. 2026