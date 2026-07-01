Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Hledáme svědky důležité pro objasnění případu
Policisté žádají veřejnost o pomoc se zjištěním totožnosti dvou osob zachycených na fotografiích z kamerových záznamů.
Policisté z obvodního oddělení Neštěmice se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při zjištění totožnosti dvou osob zachycených na fotografiích z kamerových záznamů, které by mohly přispět k objasnění prověřovaného případu přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Událost se odehrála v městské části Ústí nad Labem - Neštěmice, v ulici Opletalova.
V souvislosti s probíhajícím prověřováním policisté vyhodnotili kamerové záznamy, na nichž byly zachyceny dvě osoby, jejichž totožnost se jim dosud nepodařilo zjistit. Jedná se o ženu s růžovým kočárkem a muže v bílém tričku. Na základě dosud zjištěných skutečností se policisté domnívají, že by tyto osoby mohly poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění případu.
Pokud osoby zachycené na zveřejněných fotografiích poznáváte nebo jste přímo vy zachycenými osobami, kontaktujte prosím policisty obvodního oddělení Neštěmice na telefonním čísle 974 427 400, případně prostřednictvím tísňové linky 158, nebo se obraťte na kteroukoliv policejní služebnu.
Děkujeme veřejnosti za spolupráci a pomoc při objasnění případu.
1. července 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje