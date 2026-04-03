Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hledáme svědky dopravní nehody z konce loňského roku
Řidič auta srazil chodce u Babylonu, místo nehody opustil.
Liberečtí dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, která se měla odehrát v prvním prosincovém týdnu loňského roku, v půl osmé ráno v Liberci u Babylonu, na přechodu u křižovatky ulic Košická a Nitranská.
Řidič dosud nezjištěného vozidla projížděl ulicí Košická, ve směru od ul. Dr. M. Horákové, kde ohrozil chodce přecházejícího po přechodu. Chodec po střetu s autem upadl na zem a způsobil si zranění, která si vyžádala až následné lékařské ošetření. Ve chvíli, kdy řidič z vozidla vystoupil a chtěl chodci poskytnout první pomoc, chodec jej ujistil, že je v pořádku. Proto řidič následně místo dopravní nehody opustil, aniž by učinil opatření dle zákona o silničním provozu. Na základě zjištěných skutečností by se mohlo jednat o vozidlo VW Tiguan, jehož řidič by mohl být ve věku 40 – 50 let.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, nyní žádají veřejnost o pomoc. Pokud jste byli svědky této dopravní nehody, ozvěte se nám prostřednictvím bezplatné linky 158, na tel. čísle 974 466 255 nebo přímo na služebně Dopravního inspektorátu Liberec. Žádáme i samotného řidiče, aby se případně ozval stejným způsobem sám.
Veškeré vámi poskytnuté informace mohou výraznou měrou dopomoci k objasnění okolností a příčin vzniku nehody.
Děkujeme za spolupráci.
3. dubna 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje