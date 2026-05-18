Hledáme svědky dopravní nehody v ulici Riegrova ve Voticích
Někdo poškodil zaparkované vozidlo VW Passat, aniž by nehodu řádně ohlásil.
Benešovští dopravní policisté se od soboty 16. května zabývají dopravní nehodou, ke které došlo v ulici Riegrova v blízkosti budovy knihovny (u č. p. 378) ve Voticích. Zde došlo k poškození zaparkovaného osobního automobilu značky Volkswagen Passat tmavé barvy.
Neznámý řidič při manipulaci se svým vozidlem naboural přední část zaparkovaného Passatu, u kterého poškodil přední nárazník, světlomet a blatníku a z místa události odjel, aniž by na sebe zanechal kontakt nebo celou událost oznámil na policii.
V souvislosti s tímto případem se proto obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc. Hledáme svědky, kteří si v sobotu 16. května 2026, v době od 9:00 do 23:00 hodin, v této lokalitě všimli jakékoliv podezřelé manipulace, střetu vozidel nebo vozidla vyjíždějícího od knihovny, které mohlo mít poškozenou karoserii. Dále žádáme řidiče, kteří v sobotu projížděli ulicí Riegrova a mají ve vozidle zapnutou palubní kameru, aby zkontrolovali své záznamy.
Žádáme i samotného viníka, aby se zachoval zodpovědně a policistům se přihlásil, aby s poškozeným mohl celou věc řádně sepat a vyřešit.
Pokud máte k této události jakékoliv informace, kontaktujte prosím policisty na tel. číslo 735 254 901 nebo na e-mail bn.oo.votice@pcr.cz
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
18. května 2026