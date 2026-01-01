Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme svědky dopravní nehody v Liberci

Liberečtí dopravní policisté prověřují okolnosti dopravní nehody. 

V pondělí 5. ledna 2026 v 16:35 hodin v Liberci, v ul. Košická, ve směru od ul. Dr. M. Horákové, poblíž zábavního centra Babylon, došlo na přechodu pro chodce ke střetu neznámého vozidla s chodcem. Chodec procházel ve směru od Babylonu k čerpací stanici Shell. Řidič se s ním střetl přední částí vozidla. Dosud neznámý řidič místo nehody opustil, aniž by učinil opatření, která mu ukládá zákon.

V souvislosti s prováděnými úkony žádáme veřejnost o spolupráci. Pokud máte jakékoliv informace k uvedené události, které by vedly ke zjištění vozidla a ztotožnění řidiče, kontaktujte nás prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158 nebo volejte na tel. č. 974 466 255. Žádáme i samotného řidiče, aby se případně přihlásil sám.

8. listopadu 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

