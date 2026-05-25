Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hledáme svědky dopravní nehody v Liberci
Řidič auta se střetl s nezletilou dívenkou, místo nehody opustil.
Policisté z dopravního inspektorátu Liberec hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo ve středu 13. května, krátce před 15. hodinou, poblíž tramvajové zastávky „Kubelíkova“, na světelné křižovatce ulic Kubelíkova a Ještědská. Nezletilá dívenka přecházela křižovatku řízenou světelným signálem po přechodu pro chodce v ulici Kubelíkova, kde došlo ke střetu auta s chodkyní. Řidič sice na místě zastavil a s dívkou hovořil, místo nehody však následně opustil, aniž by učinil opatření, která mu ukládá zákon o silničním provozu
Osobní auto, které se s chodkyní střetlo, bylo černé barvy, starší kombi, pravděpodobně typu VW Passat. Vozidlo řídil muž ve věku zhruba 35 – 45 let, s tmavými vlasy a bradkou, hovořící česky.
Tímto se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při hledání svědků dopravní nehody a samotného řidiče. Pokud jste byli svědky této dopravní nehody nebo jste tímto místem v uvedené době projížděli a máte k dispozici kamerový záznam, ozvěte se nám prostřednictvím bezplatné linky 158, na tel. 974 466 573 nebo na služebně Dopravního inspektorátu Liberec. Žádáme i samotného řidiče, aby se případně ozval sám stejným způsobem.
Veškeré vámi poskytnuté informace mohou výraznou měrou dopomoci k objasnění okolností a příčin vzniku nehody.
Děkujeme za spolupráci.
25. května 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje