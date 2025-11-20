Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hledáme svědky dopravní nehody v Hejnicích
Liberečtí dopravní policisté prověřují okolnosti dopravní nehody.
Liberečtí dopravní policisté prověřují okolnosti dopravní nehody, ke které došlo v Hejnicích.
V souvislosti s prováděnými úkony žádají veřejnost o spolupráci.
V úterý 18. listopadu 2025 v čase okolo 20:50 hodin došlo v Hejnicích, ul. P. Bezruče, na silnici II. třídy č. 290, u budovy ZF Automotive, č.p. 385, ke střetu dosud nezjištěného vozidla s chodcem, který utrpěl lehká zranění, se kterými byl transportován do nemocničního zařízení. Řidič vozidla, aniž by učinil opatření, která mu ukládá zákon, z místa nehody ujel.
Z tohoto důvodu se proto nyní obracíme se žádostí o pomoc na širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv informace, které by vedly ke zjištění vozidla a ztotožnění řidiče, ať nám je sdělí telefonicky na bezplatné lince 158 nebo kontaktuje přímo dopravní inspektorát na lince 974 466 255. Žádáme samozřejmě i samotného řidiče, aby se případně přihlásil sám.
20. listopadu 2025
kpt. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje