Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme svědky dopravní nehody v Hejnicích

Liberečtí dopravní policisté prověřují okolnosti dopravní nehody. 

Liberečtí dopravní policisté prověřují okolnosti dopravní nehody, ke které došlo v Hejnicích.Hejnice.jpg
V souvislosti s prováděnými úkony žádají veřejnost o spolupráci.

V úterý 18. listopadu 2025 v čase okolo 20:50 hodin došlo v Hejnicích, ul. P. Bezruče, na silnici II. třídy č. 290, u budovy ZF Automotive, č.p. 385, ke střetu dosud nezjištěného vozidla s chodcem, který utrpěl lehká zranění, se kterými byl transportován do nemocničního zařízení. Řidič vozidla, aniž by učinil opatření, která mu ukládá zákon, z místa nehody ujel.

Z tohoto důvodu se proto nyní obracíme se žádostí o pomoc na širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv informace, které by vedly ke zjištění vozidla a ztotožnění řidiče, ať nám je sdělí telefonicky na bezplatné lince 158 nebo kontaktuje přímo dopravní inspektorát na lince 974 466 255. Žádáme samozřejmě i samotného řidiče, aby se případně přihlásil sám.


20. listopadu 2025
kpt. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

