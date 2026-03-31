Hledáme svědky dopravní nehody v Dolních Jirčanech
K nehodě 2 osobních vozidel došlo 24. března po poledni.
Dopravní policisté z Prahy venkov -JIH pátrají po svědcích dopravní nehody dvou osobních vozidel a po řidiči jednoho z nich.
K nehodě došlo 24. března 2026, zhruba ve 12:25 hodin, a to v obci Dolní Jirčany na silnici II/105 mezi obcemi Psáry a Jesenice. Při nehodě došlo ke střetu vozidla Volkswagen a dosud nezjištěného vozidla, zřejmě Škoda Fabia.
Řidič druhého vozidla z místa nehody odjel. Policisté proto pátrají po samotném řidiči a jeho vozidle. Žádáme svědky, kteří nehodu viděli a mohli by si zapamatovat SPZ nebo měli jakékoliv poznatky k vozidlu nebo jeho řidiči, aby se ozvali dopravním policistům na tel. číslo 735 785 505 nebo na linku 974 882 450/451. Na stejná čísla se může přihlásit i řidič zmíněného vozidla.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
31. března 2026