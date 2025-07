Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody u Napajedel

ZLÍNSKO: 23. 7. 2025, 10.55 hod.

Ve středu 23. července 2025 v 10:55 hodin neznámý řidič osobního vozidla jedoucí od obce Topolná k obci Napajedla přejel z neznámé příčiny do protisměru, kde právě projížděl řidič nákladního vozidla RAM s přívěsem. Ve snaze vyhnout se střetu strhl řidič nákladního vozidla řízení vpravo a vjel do příkopu, kde narazil do směrového sloupku, který poškodil. Protijedoucí řidič z místa odjel.

Žádáme řidiče vozidla, který z místa odjel, aby se přihlásil na dopravním inspektorátu ve Zlíně na čísle 974 666 259 nebo na lince 158. Žádáme zároveň i další řidiče, kteří manévr viděli, případně ho mají natočený na palubní kameře, aby se ozvali na tatáž telefonní čísla.

Za pomoc děkujeme.

25. července 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem