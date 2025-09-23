Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Hledáme svědky dopravní nehody s účastí chodce v Třinci
Dopravní policisté uvítají informace na telefonním čísle 974 742 587 nebo 974 742 259, popřípadě na bezplatné telefonní lince 158.
V úterý 13. května 2025 okolo 13:00 hodin došlo v Třinci, části Lyžbice, na parkovišti u obchodního domu Albert na ulici Lidické k dopravní nehodě. Dle dosud zjištěných informací měl poblíž služebního vchodu do lékárny Dr. Max dosud neustanovený řidič nezjištěného motorového vozidla při couvání narazit do chodce, který upadl na zem. Muži pomohli vstát dva svědci a také řidič, který se měl ujistit, že je chodec v pořádku a poté z místa odjet. Sražený muž však musel následně vyhledat lékařské ošetření.
Veškerými okolnostmi nehody se zabývají třinečtí dopravní policisté a v této souvislosti se obrací na svědky, kteří se na místě nacházeli nebo místem projížděli a mohli by poskytnout informace vedoucí k objasnění průběhu dopravní nehody nebo ke zjištění neznámého vozidla a řidiče, popřípadě záznamy z palubních kamer. Současně se obracíme i na svědky, kteří chodci pomáhali, a v neposlední řadě také na samotného řidiče, aby se sám policistům přihlásil. Policisty můžete kontaktovat na telefonním čísle 974 742 587 či 974 742 259, popřípadě na bezplatné telefonní lince 158. Děkujeme veřejnosti za pomoc.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
23. září 2025