Hledáme svědky dopravní nehody osobního vozidla s chodcem

PRAHA VENKOV – JIH – K nehodě došlo v obci Sulice.

Policisté z dopravního inspektorátu z Prahy venkov – JIH pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo 1. listopadu 2024 v obci Sulice.

Asi v 17:30 hodin došlo na křižovatce ulice Hlavní s ulicí K Potoku ke střetu osobního vozidla Škoda Rapid a chodce. Řidič osobního vozidla jel po silnici II. třídy ve směru jízdy od obce Jesenice na Kamenici, kdy měl jet na blíže neustanoveným vozidlem, které mělo náhle snížit rychlost. Ve snaze zabránit střetu měl řidič přejet do levého jízdního pruhu, tedy do protisměru, a tam se střetnout s chodcem. Po střetu začal řidič chodci poskytovat první pomoc a ten byl následně převezen se zraněním do nemocnice.

Provedená dechová zkouška u řidiče vyšla s negativním výsledkem, u 68letého chodce s výsledkem pozitivním.

Dle zajištěného kamerového záznamu, který má bohužel velmi špatnou kvalitu, bylo zjištěno, že v době nehody se u komunikace pohybovaly další dvě osoby, které by policisté potřebovali vyslechnout a které by svou výpovědí mohly pomoci s objasněním události a celé nehody.

Žádáme tyto svědky, aby se policistům ozvali na tel. číslo 735 785 505 nebo na linku 974 882 450/451.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

15. ledna 2025

