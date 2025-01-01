Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Hledáme svědky dopravní nehody
Viník z místa ujel.
Táborští dopravní policisté žádají média a širokou veřejnost o pomoc a spolupráci při šetření dopravní nehody, ke které došlo v době od 11:00 hod dne 11. října 2025 do 14:47 hod. dne 12. října 2025 ve Vídeňské ulici, poblíž č. p. 2931 (Atak) v Táboře. Neznámý řidič se svým vozidlem poškodil zde zaparkované vozidlo tovární značky Škoda Fabia. Událost však neřešil a z místa nehody odjel.
Žádáme tímto každého, kdo se v uvedenou dobu na tomto místě nacházel a mohl by tak k objasnění události poskytnout další informace, zejména k ustanovení pachatele a jeho vozidla, aby své informace předal dopravním policistům na jejich služebně v budově Územního odboru PČR na Soběslavské ulici číslo 2763 či telefonní lince 974 238 250. Děkujeme.
por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 14. října 2025