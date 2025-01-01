Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

Viník z místa ujel. 

Táborští dopravní policisté žádají média a širokou veřejnost o pomoc a spolupráci při šetření dopravní nehody, ke které došlo v době od 11:00 hod dne 11. října 2025 do 14:47 hod. dne 12. října 2025 ve Vídeňské ulici, poblíž č. p. 2931 (Atak) v Táboře. Neznámý řidič se svým vozidlem poškodil zde zaparkované vozidlo tovární značky Škoda Fabia. Událost však neřešil a z místa nehody odjel.

Žádáme tímto každého, kdo se v uvedenou dobu na tomto místě nacházel a mohl by tak k objasnění události poskytnout další informace, zejména k ustanovení pachatele a jeho vozidla, aby své informace předal dopravním policistům na jejich služebně v budově Územního odboru PČR na Soběslavské ulici číslo 2763 či telefonní lince 974 238 250. Děkujeme.

por. Bc. Lenka Pokorná    ta.pis@pcr.cz                                                                                                                                                          tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  14. října 2025     

Poškozené vozidlo u ATAKU (2)

Poškozené vozidlo u ATAKU (2) 

Poškozené vozidlo u ATAKU (1)

Poškozené vozidlo u ATAKU (1) 

