Hledáme svědky dopravní nehody

K té mělo dojít v Příbrami na náměstí 17. listopadu 

Dopravní policisté v Příbrami prošetřují okolnosti dopravní nehody, ke které mělo dojít ve středu 12. listopadu 2025 krátce po 20. hodině v Příbrami, Březové Hory na náměstí 17. listopadu v křižovatce s ulicí K. H. Máchy. 
V uvedeném místě řidič osobního vozidla Škoda Superb odbočoval z náměstí do ulice a při tomto manévru došlo ke střetu s vozidlem Peugeot, které jelo za ním.
K objasnění veškerých okolností této události by policisté uvítali svědectví i záznamy z palubních kamer řidičů, kteří průběh nehody zaznamenali. Obrátit se mohou přímo na kolegy z dopravního inspektorátu prostřednictvím tel. linky 974 879 527.

por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
27. listopadu 2025 

