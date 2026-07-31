Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme svědky dopravní nehody
Řidič srazil koloběžkáře a ujel
Příbramští dopravní policisté prošetřují okolnosti události v dopravě, ke které došlo v pondělí 20. července v 5:35 hod. ráno na silnici II. třídy č. 118 v katastru obce Kardavec. Tam zatím neznámý řidič ve směru Jince - Příbram předjížděl muže jedoucího na elektrokoloběžce, kdy došlo ke střetu, po kterém koloběžkář skončil v silničním příkopu. Řidič osobního vozidla na místě nezastavil a pokračoval v jízdě směrem na Příbram. Policisté žádají svědky, kteří uvedeným místem projížděli a situaci zaznamenali, nebo mají informace k vozidlu a řidiči, aby se policistům přihlásili na tel. čísle 974 879 251.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
31. července 2026