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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

Řidič srazil koloběžkáře a ujel 

Příbramští dopravní policisté prošetřují okolnosti události v dopravě, ke které došlo v pondělí 20. července v 5:35 hod. ráno na silnici II. třídy č. 118 v katastru obce Kardavec. Tam zatím neznámý řidič ve směru Jince - Příbram předjížděl muže jedoucího na elektrokoloběžce, kdy došlo ke střetu, po kterém koloběžkář skončil v silničním příkopu. Řidič osobního vozidla na místě nezastavil a pokračoval v jízdě směrem na Příbram. Policisté žádají svědky, kteří uvedeným místem projížděli a situaci zaznamenali, nebo mají informace k vozidlu a řidiči, aby se policistům přihlásili na tel. čísle 974 879 251.

por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
31. července 2026

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