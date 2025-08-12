Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Hledáme svědky dopravní nehody
Řidič naboural zaparkované vozidlo a ujel.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky o spolupráci při řešení dopravní nehody, která se stala někdy v době od pátku 8. srpna 19:30 hodin do soboty 9. srpna 22:00 hodin. Dosud nezjištěný řidič s neznámým vozidlem narazil do vozidla značky Škoda Fabia červené barvy, které stálo zaparkované v ulici Jiřího z Poděbrad u domu č.p. 1606/2 v Českých Budějovicích. Pokud jste si nehody všimli nebo ji máte zaznamenanou na svých palubních kamerách, kontaktujte policisty na telefonním čísle 974 226 588 nebo přímo na lince 158. Děkujeme za spolupráci.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
12. srpna 2025