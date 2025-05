Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

PRAHA VENKOV VÝCHOD - V Brandýse nad Labem havaroval na koloběžce

Dopravní policisté z územního odboru Praha venkov - východ prošetřují okolnosti havárie, ke které došlo v sobotu 17. května tohoto roku v 15 hodin. V Brandýse nad Labem v Průmyslové ulici, ve směru jízdy od ulice Květnová řidič elektrokoloběžky zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy, nezvládl řízení a narazil do betonového obrubníku a spadl na sloupek protihlukové stěny. Při této havárii řidič elektrokoloběžky utrpěl zranění, se kterým byl transportován do nemocnice.

Z důvodu prošetření veškerých okolností této události by policisté potřebovali vyslechnout případné svědky, kteří tuto událost viděli, případně disponují záznamem z palubní kamery. Se svým svědectvím se mohou obrátit přímo na kolegy z dopravního inspektorátu na tel. číslo 974 867 732, vyžít lze i linku 158.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

21. května 2025

