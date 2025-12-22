Policie České republiky  

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hledáme svědky

Cyklista sražený v Hostinném vozidlem. 

Dopravní policisté od pondělí 13. října 2025 šetří střet vozidla s cyklistou, ke kterému došlo po 17. hodině na Husitské ulici v Hostinném.
Sražený cyklista v HostinnémSražený cyklista v HostinnémK dopravní nehodě dle šetření došlo zřejmě tak, že řidič vozidla Volkswagen neponechal dostatečnou vzdálenost za vpředu jedoucím cyklistou na jízdním kole Eska, do kterého následně narazil. Cyklista po střetu upadl na přední kapotu a dále na zem. S těžkým zraněním byl letecky transportovaný do nemocnice v Hradci Králové.

Policisté tímto žádají případné svědky události o pomoc při přiblížení samotného děje nehody, který by nám pomohl pomoci celou věc řádně vyšetřit a uzavřít. V případě svědectví nás kontaktujte na 602 283 712. Děkujeme.

por. Pižlová Šárka, DiS.
22.12.2025, 11:00

