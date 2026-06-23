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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Hledáme svědky

Sprejerství 

Policisté v Jindřichově Hradci šetří případ poškození cizí věci sprejerstvím, ke kterému došlo v noci z 21. na 22. června 2026 na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci. Dosud neznámý pachatel posprejoval černým sprejem fasádu domu na adrese sídliště Vajgar čp. 584 nápisem „COOL“ o rozměrech 130 x 70 cm a dále dvěma obrazci o velikosti 80 x 95 cm a 50 x 80 cm. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 10 tisíc korun.

Policisté žádají případné svědky, kteří si v uvedené době všimli podezřelé osoby nebo mají k události jakékoli informace, aby se přihlásili na policejní služebně nebo zavolali na linku 158.

nprap. Věra Mžiková

23. června 2026

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