Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Hledáme svědky
Žena oznámila vozidlo mimo komunikaci v Dolní Kalné.
V pondělí 12. ledna 2026 po 5. hodině ranní jsme na lince 158 přijali oznámení týkající se vozidla Opel nacházející se mimo komunikaci v Dolní Kalné.
Dolní KalnáDle dosud zjištěných skutečností k havárii vozidla došlo okolo 2. hodiny ranní, když neznámý řidič s vozidlem Opel nejel při pravém okraji komunikace a po projetí pravotočivé zatáčky, vyjel s vozidlem vlevo a tam havaroval do potoka. Řidič z místa nehody odešel neznámo kam a škoda na vozidle byla vyčíslena na 5 tisíc korun.
„Nehodáři“ tímto žádají případné svědky o pomoc k přiblížení této dopravní nehody. Pokud jste místem projížděli a máte informace k řidiči či samotnému ději havárie, kontaktujte nás na telefonním čísle 735 785 444.
Děkujeme.
por. Pižlová Šárka,
16.1.2026, 8:45