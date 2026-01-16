Hledáme svědky

Policie České republiky  

Žena oznámila vozidlo mimo komunikaci v Dolní Kalné. 

V pondělí 12. ledna 2026 po 5. hodině ranní jsme na lince 158 přijali oznámení týkající se vozidla Opel nacházející se mimo komunikaci v Dolní Kalné.
Dolní KalnáDolní KalnáDle dosud zjištěných skutečností k havárii vozidla došlo okolo 2. hodiny ranní, když neznámý řidič s vozidlem Opel nejel při pravém okraji komunikace a po projetí pravotočivé zatáčky, vyjel s vozidlem vlevo a tam havaroval do potoka. Řidič z místa nehody odešel neznámo kam a škoda na vozidle byla vyčíslena na 5 tisíc korun.
„Nehodáři“ tímto žádají případné svědky o pomoc k přiblížení této dopravní nehody. Pokud jste místem projížděli a máte informace k řidiči či samotnému ději havárie, kontaktujte nás na telefonním čísle 735 785 444.
Děkujeme.

por. Pižlová Šárka, 
16.1.2026, 8:45

