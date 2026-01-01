Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme svědky

Policisté v Hodoníně pronásledovali ujíždějící vozidlo 

Hodonínští policisté se v pondělí 18. května odpoledne zabývali nebezpečnou jízdou řidiče osobního vozidla Volkswagen Passat, který při silniční kontrole na ulici Brněnská nereagoval na výzvy k zastavení a začal ujíždět.

Dvaatřicetiletý recidivista projel křižovatku na červenou, při jízdě ohrozil další účastníky silničního provozu a snažil se hlídce ujet i vysokou rychlostí ulicemi města. Během pronásledování došlo ke střetu s policejním vozidlem i dalším automobilem. Policistům se podařilo nakonec vozidlo po krátké době zastavit a řidiče zpacifikovat.

Muž se na místě podrobil dechové zkoušce s negativním výsledkem, odmítl však orientační test na přítomnost návykových látek i následné lékařské vyšetření.

Policisté se nyní obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci. Uvítají svědectví osob, které jízdu vozidla zaznamenaly nebo byly jeho jízdou ohroženy. Zároveň žádají řidiče, kteří mají z uvedené události kamerový záznam (například z palubních kamer), aby se přihlásili na lince 158.

Případem se nadále zabýváme.

por. Petr Vala, 22. května 2026.

Související dokumenty

  • Audio - Hledáme svědky.mp3
    Velikost souboru: 750,3 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 