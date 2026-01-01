Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Hledáme svědky
Policisté v Hodoníně pronásledovali ujíždějící vozidlo
Hodonínští policisté se v pondělí 18. května odpoledne zabývali nebezpečnou jízdou řidiče osobního vozidla Volkswagen Passat, který při silniční kontrole na ulici Brněnská nereagoval na výzvy k zastavení a začal ujíždět.
Dvaatřicetiletý recidivista projel křižovatku na červenou, při jízdě ohrozil další účastníky silničního provozu a snažil se hlídce ujet i vysokou rychlostí ulicemi města. Během pronásledování došlo ke střetu s policejním vozidlem i dalším automobilem. Policistům se podařilo nakonec vozidlo po krátké době zastavit a řidiče zpacifikovat.
Muž se na místě podrobil dechové zkoušce s negativním výsledkem, odmítl však orientační test na přítomnost návykových látek i následné lékařské vyšetření.
Policisté se nyní obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci. Uvítají svědectví osob, které jízdu vozidla zaznamenaly nebo byly jeho jízdou ohroženy. Zároveň žádají řidiče, kteří mají z uvedené události kamerový záznam (například z palubních kamer), aby se přihlásili na lince 158.
Případem se nadále zabýváme.
por. Petr Vala, 22. května 2026.