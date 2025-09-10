Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Hledáme svědky
Cyklista v Markoušovicích utrpěl těžké zranění.
MarkoušoviceDopravní policisté od pondělního dopoledne šetří nehodu, ke které došlo před 11. hodinou v obci Velké Svatoňovice – Markoušovice, přičemž cyklista utrpěl těžké zranění.
Z dosud provedeného šetření k havárii cyklisty jedoucího na elektrokole z mírného kopce došlo tak, když z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo komunikaci a tam havaroval. Cyklista byl následně z místa převezen do nemocnice, kde zůstal hospitalizovaný.
Policisté touto cestou hledají případné svědky události nebo řidiče motorových vozidel, kteří mají záznamové zařízení, které mohlo případně zaznamenat samotný děj nehody, nechť se obrátí na linku 158 nebo na telefon 735 785 444. Děkujeme.
por. Pižlová Šárka, DiS.
10.9.2025