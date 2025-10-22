Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme svědka, který pomohl cyklistovi
Ten se srazil s vozidlem na kruhovém objezdu
Dopravní policisté z Příbrami prošetřují okolnosti dopravní nehody ke které došlo v úterý 21. října krátce před 5 hodinou ráno v Příbrami u kruhového objezdu v ul. Husova. Řidič osobního vozidla Lexus ve směru od kruhového objezdu Dolejší Obora na Březové Hory kolidoval s cyklistou. Tomu ihned po události pomohl neznámý muž, který ho zvedl a cyklista následně z místa odešel.
K doobjasnění veškerých okolností tohoto případu by policisté potřebovali vyslechnout právě toho muže, který sraženému cyklistovi pomohl. Touto cestou ho tedy žádají, aby se jim přihlásil na tel. 974 879 527, případně 735 785 812.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
22. října 2025