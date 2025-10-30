Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme svědka, který odvezl muže do místa bydliště
Muž měl předtím nehodu a s vozem sjel do rybníka.
Rakovničtí policisté se od 25. října 2025 zabývají případem havárie osobního vozidla, které skončilo v rybníce v obci Všesulov.
Podle šetření policistů měl mladý řidič jet od obce Čistá na Zavidov, kdy v obci Všesulov v 6:00 hodin zřejmě nezvládl řízení v zatáčce, dostal smyk, havaroval do dopravního značení a následně vyjel mimo komunikaci a sjel do rybníka.
Z vozidla vystoupil a pěšky se vydal do místa bydliště. Po cestě mu v obci Všesulov zastavil řidič osobního vozidla, který ho promoklého dopravil do místa bydliště v obci Hracholusky.
Policisté by tohoto důležitého svědka, který muži pomohl, potřebovali vyslechnout. Žádáme tohoto řidiče, aby se ozval dopravním policistům na tel. číslo 974 880 251 nebo 727869335.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
30. října 2025