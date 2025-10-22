Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme řidiče Škody Fabia
Ten se zrcátky srazil s protijedoucí Octávií a ujel
Příbramští dopravní policisté pátrají po řidiči světle modré Fábie, který jel v sobotu 18. října krátce po 13 hodině na silnici 3. tř. od obce Voznice směrem na Novou Ves pod Pleší a při průjezdu levotočivou zatáčkou se zpětnými zrcátky srazil s protijedoucím vozidlem Škoda Octavia a pokračoval v jízdě, aniž by si ověřil rozsah poškození u druhého vozidla.
Policté proto žádají tohoto řidiče, případně další svědky, kteří by mohli celou událost objasnit, aby se policistům přihlásili na tel. čísle 974 879 527, případně 735 785 812.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
22. října 2025