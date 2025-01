Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme řidiče osobního automobilu

KUTNOHORSKO - Měl způsobit nehodu v Čáslavi

Dopravní policisté z Kutné Hory se od 13. ledna zabývají dopravní nehodou, ke které došlo na křižovatce ulic Jeníkovská a Gen. Eliáše v Čáslavi, a to v 16:15 hodin. Řidič neznámého vozidla nerespektoval dopravní značku dej přednost v jízdě a najel do prostoru křižovatky, kde se srazil s osobním vozidlem Škoda Octavia, které jelo po hlavní ulici. Nárazem bylo vozidlo odmrštěno na stojící vozidlo Škoda Karoq. Neznámý řidič osobního vozidla tmavé barvy, zřejmě Škoda Fabia s černými nosiči na střeše na místě dopravní nehody nezastavil a odjel. Jel ve směru na obec Drobovice a následně se na parkovišti u obchodního domu Kaufland otočil a jel zpět ulicí Jeníkovská do centra Čáslavi. Policisté z Kutné Hory by potřebovali pomoci s objasněním celé události a najít řidiče, který od nehody ujel, proto žádají všechny svědky a řidiče, kteří místem projížděli a mohli by mít ve svých vozidlech kamery, které nehodu zaznamenaly, aby se ozvali na telefonní číslo 725 080 657 nebo na linku 158.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

20. ledna 2025

