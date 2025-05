Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

AKTUALIZACE: Hledáme řidiče, který při jízdě na dálnici střílel zřejmě z airsoftové zbraně

PRAHA VENKOV – VÝCHOD – Poškozenému rozbil sklo u spolujezdce.

AKTUALIZACE

Kriminalistům z Prahy venkov - východ se podařilo vypátrat řidiče osobního vozidla Audi, který měl 22. února 2025 na dálnici D11 ohrozit řidiče vozidla Škoda a při jízdě ve vysoké rychlosti po něm několikrát vystřelit z airsoftové zbraně, kdy mu výstřelem rozbil zadní okénko. Kriminalistům se podařilo celou věc objasnit, řidiče i předmětné vozidlo vypátrat a to i přes to, že podezřelý stihl po incidentu vozidlo Audi prodat.



Vzhledem k tomu, že byla důvodná obava, že by podezřelý muž by mohl být nebezpečný a nelze vyloučit, že by mohl být ozbrojený, došli si pro něj kriminalisté se zásahovou jednotkou do místa bydliště v Ústeckém kraji. U muže byla nalezena plynová zbraň, ze které měl na vozidlo střílet.

V minulém týdnu kriminalisté zahájili trestní stíhání 37letého cizince, kterého obvinili ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování a poškození cizí věci, za což mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až 3letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

21. května 2025

Kriminalisté z Prahy venkov – východ se od sobotních ranních hodin zabývají případem velmi riskantního počínání zatím neznámého muže, který měl při jízdě na dálnici střílet na vozidlo jiného muže zřejmě z airsoftové zbraně.

Vše se odehrálo v 6:50 hodin, v sobotu 22. února 2025, na dálnici D11, konkrétně na jejím 5. km ve směru na Hradec Králové.

Vše začalo ve chvíli, kdy se řidič osobního vozidla Škoda modré barvy rozhodl předjet kamion. Ve chvíli, kdy kamion levým jízdním pruhem předjížděl, v rychlosti asi 130 km/h, se za ním v levém jízdním pruhu objevilo osobní vozidlo Audi (zřejmě A8) v černé barvě, jehož řidič začal řidiče ve vozidle Škoda problikávat. Ten se následně zařadil zpět do pruhu před kamion, který předjel a uvolnil řidiči Audi cestu v levém jízdním pruhu. Podle informací poškozeného řidiče ve vozidle Škoda měl pak řidič Audi přejet také do tohoto pruhu a začít zpomalovat jízdu. Řidič vozidla Škoda proto na celou situaci zareagoval tak, že se znovu zařadil do levého jízdního pruhu, aby řidiče Audi předjel, nicméně ten měl podle poškozeného ve chvíli, kdy byla vozidla ve stejné úrovni, na vozidlo Škoda namířit airsoftovou zbraní a z ní vystřelit. Výstřelem byla poškozenému muži způsobena škoda na zadním okénku u spolujezdce, které se rozbilo.

Řidič Audi pak pokračoval dál v jízdě ve směru na Hradec Králové, poškozený sjel na sjezdu na Úvaly a celou věc nahlásil policistům.

Policisté v současné době vyhodnocují dostupné kamerové systémy na dálnici a současně pátrají po svědcích celé události, a to především řidičích, kteří uvedeným místem projížděli a mohli si celého incidentu všimnout.

Touto cestou bychom chtěli požádat všechny řidiče, kteří v uvedeném čase na dálnici jeli a měli by kamerové záznamy ve svých vozidlech, aby se policistům ozvali na linku 158 a poskytli jim tyto záznamy a důležité svědectví. Stejně tak by policisté potřebovali vyslechnout řidiče kamionu, kterého poškozený ve vozidle Škoda modré barvy začal předjíždět a mohl tak nastalou situaci a střelbu ze strany řidiče Audi vidět.

24. února 2025

