Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hledáme řidiče, který odjel z místa dopravní nehody v Turnově
Dosud neznámý řidič v centru Turnova s vozidlem narazil při odbočování do zdi domu a z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon.
Tento týden v pondělí 9. února ráno krátce před půl osmou hodinou (v 7.22 hodin) se stala dopravní nehoda v centru Turnova. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem bílé barvy a pravděpodobně značky Škoda Octavia nebo Škoda Superb v provedení combi jel ve směru od kruhového objezdu po ulici Hluboká. Ovšem při odbočování vpravo do ulice Tázlerova narazil do rohové zdi domu a z místa odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Semilech, kteří nyní šetří veškeré okolnosti celé události, žádají o pomoc širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv informace směřující ke zjištění totožnosti dosud neznámého řidiče, ať je sdělí policistům telefonicky na bezplatné lince 158 nebo přímo semilským dopravním policistům na tel. č. 974 475 251. Samozřejmě žádáme i samotného řidiče bílého vozidla, aby se policistům stejným způsobem přihlásil sám.
11. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí