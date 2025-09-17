Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme řidiče, který byl ohrožen protijedoucím vozidlem
K události došlo v obci Vestec u Hříměždic
Příbramští dopravní policisté šetří havárii osobního vozidla Ford Fusion, ke které došlo v pátek 12. září v 15:20 hod. Řidička tohoto vozu v katastru obce Vestec u Hříměždic sjela z komunikace a narazila do betonových svodidel. Před touto havárií měla dle svědeckých výpovědí opakovaně přejíždět do protisměru, kde svou jízdou ohrozila protijedoucí vozidla.
A právě řidiče těchto vozidel by policisté z důvodu doobjasnění všech okolností potřebovali vyslechnout. Se svým svědectvím se mouhou orátit na dopravní policisty prostřednictvím telefonní linky 974 879 527, případně 735 785 812.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
17. září 2025