Hledáme řidiče dodávky
Na Kutnohorsku srazil cyklistu a následně z místa ujel
Kutnohorští dopravní policisté pátrají po řidiči červené dodávky s plachtou, který dnešního dne, tj. 7. dubna, kolem půl šesté ráno, mezi obcemi Církvice a Čáslav na silnici I/38, ve směru na Havlíčkův Brod, srazil cyklistu. Dle svědeckých výpovědí muž sice po nehodě zastavil, následně však svůj postoj zřejmě přehodnotil a aniž by cyklistovi poskytl pomoc z místa události ujel. Zraněný cyklista byl následně zdravotnickou záchranou službou letecky transportován do nemocnice.
Policisté tak vyzývají samotného řidiče, aby se sám policistům přihlásil na číslo 735 784 047 nebo na linku 158, stejně tak žádáme všechny svědky, kteří střet dodávky s cyklistou viděli nebo by si všimli červené dodávky, která je po střetu v pravé přední části poškozená a zřejmě má i rozbité světlo a uražené zpětné zrcátko, aby nás kontaktovali na jedno z uvedených čísel.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
7. dubna 2026