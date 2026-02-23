Policie České republiky  

Hledáme řidiče bílého vozidla

Policisté šetří střet chodce a dosud neustanoveného vozidla v Uherském Hradišti. 

Uherskohradišťští policisté šetří dopravní nehodu dosud neustanoveného vozidla s chodkyní, která se udála v pondělí 23.2.2026 po šesté hodině ranní v blízkosti světelné křižovatky na Tř. Maršála Malinovského a výjezdu nákupního střediska OD Tesco. Řidič dosud neustanoveného bílého osobního vozidla, patrně Citroen Berlingo s černými hagusy a bílými příčníky, se při výjezdu od nákupního střediska střetl s chodkyní jdoucí po přechodu. Ta po nárazu upadla na vozovku. Po krátké společné komunikaci řidič místo nehody opustil směrem na Kunovice.

Policie žádá případné svědky nehody, kteří by mohli přispět k ustanovení zúčastněného vozidla a zvláště pak samotného řidiče, aby se ozvali dopravním policistům na číslo 735 780 180 nebo na bezplatnou linku 158.

Děkujeme.

26. února 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

Místo dopravní nehody

