Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme poškozeného

Kriminalisté hledají muže, který byl napaden na zastávce MHD vedle Smíchovského nádraží, když chtěl nastoupit do autobusu č. 241 ve směru na Lipence.

Pražští kriminalisté pracují na objasnění případu, který se odehrál nedlouho před půlnocí na autobusové zastávce č. 241 ve směru do obce Lipence. Na kamerových záznamech je vidět poškozeného v tmavém oblečení, který chce nastoupit do autobusu, ale jiný muž v červené bundě a džínách mu v tom chce zabránit. Chytí poškozeného za levou ruku a silou ho odtáhne do středu zastávky. Navíc se mu snaží strhnout batoh z ramene, to se mu však nepodaří, poškozený dokáže nastoupit do autobusu a odjet. Tento útočník společně s dalším mužem následně přepadli jiného poškozeného deset minut po půlnoci, oloupili ho a způsobili mu vážná zranění v obličeji. Kriminalistům druhého policejního obvodu se je však podařilo pět dní po činu dopadnout a zadržet. V současné době jsou již oba obviněni z trestného činu loupež.

Kriminalisté se touto cestou obrací na poškozeného z prvního případu, aby se svým svědectvím přihlásil na linku 158. Zároveň se obracíme na případné svědky a další osoby, které muže poznají, aby kontaktovali tísňovou linku. Ačkoli nejsou záběry kvalitní, věříme, že by poškozený mohl být poznán. Děkujeme.

Případy se odehrály v průběhu několika desítek minut ze 7. na 8. listopadu 2024.

por. Mgr. Jan Rybanský - 3. leden 2025

Související dokumenty poškozený.mp4

Velikost souboru: 42,9 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem