Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hledáme pohřešovaného
Neviděli jste muže, o kterého má strach jeho přítelkyně? Odešel před několika dny a dosud o sobě nepodal jakoukoli zprávu.
Pohřešovaného naposledy viděla jeho přítelkyně 5.4. kolem sedmnácté hodiny v místě společného bydliště v Modřanech, kde zanechal nákup a odešel s tím, že se jde zeptat na novou práci. Téhož dne ve večerních hodinách spolu ještě komunikovali přes WhatsApp, kdy jí sdělil, že jde domů. Od té doby se už neozval a svůj mobil má nyní vypnutý. Pohřešovaný má vrozenou srdeční vadu a žaludeční obtíže, kdy užívá nezjištěné léky. Pohřešovaný nemá v ČR rodinu ani přátele. Volný čas tráví výhradně se svou partnerkou, která se obává o jeho život. Nehovoří česky, ale pouze rusky.
Má střední, 170 cm vysokou postavu, oválný obličej, krátké šedé vlasy a hnědé oči. V době odchodu byl oblečen do černého bavlněného trika, černých tepláků a na noze měl černé boty.
Kriminalistům se doposud nepodařilo muže nalézt, proto se touto cestou obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání. Pokud víte kde se nachází, prosím kontaktujte linku 158.
por. Mgr. Jan Rybanský
9. duben 2026