Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hledáme pohřešovaného
Policisté pátrají po mladíkovi, který odešel z domova, do této doby o sobě nepodal žádnou zprávu a maminka má o něj strach. Pokud jste ho viděli, kontaktujte linku 158.
Pohřešovaného mladíka viděla jeho matka naposledy v úterý 9. června kolem šesté hodiny ráno v místě bydliště v Praze 10. Od té doby ho již neviděla. Podle jejích slov by mohl být ve špatném psychickém stavu, protože se rozešel se svou přítelkyní. Z tohoto důvodu se obává o život a zdraví svého syna a jeho pohřešování oznámila policii.Kriminalisté prověřili všechna místa, kde by se mladík mohl zdržovat, bohužel ho však nenašli. Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci, pokud jste ho viděli, kontaktujte linku 158.
Mladík má hubenou, 165 cm vysokou postavu, černé oči a černé vlasy s pěšinkou uprostřed hlavy. Zvláštním znamení je pak vytetované srdce na pravém předloktí.
por. Mgr. Jan Rybanský
12. červen 2026